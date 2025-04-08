شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...خبير عسكري يعلن الطريقة الخطيرة التي تستطيع من خلالها أمريكا شل حركة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الخبير العسكري محمد الكميم أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إضعاف حركة الحوثيين بشكل كامل باستخدام الطائرات الاستطلاعية المقاتلة بدون طيار، وهي نفس الاستراتيجية التي اعتمدتها في القضاء على قيادات تنظيم القاعدة وداعش في مختلف مناطق العالم.

وأشار الكميم إلى أن الولايات المتحدة تستخدم هذه الاستراتيجية في اليمن منذ عدة سنوات، حيث تقوم باستخدام طائرات مسيرة قادرة على إجراء عمليات الاستطلاع على مدار الساعة، وتوجيه ضربات دقيقة بمجرد تحديد الهدف. وأوضح أن هذه الاستراتيجية أثبتت فعاليتها في استهداف العشرات من قيادات القاعدة وداعش في اليمن، رغم صعوبة الوصول إلى تلك الجماعات في المناطق الصحراوية والكهوف.

وأضاف الكميم أنه إذا تم تطبيق هذه الاستراتيجية مع الحوثيين، فإن ذلك سيؤدي إلى القضاء على وجودهم بشكل كامل، مما يؤدي إلى شل حركتهم بشكل نهائي.

وفي الختام، شدد الكميم على ضرورة القضاء الفعلي على الحوثيين على الأرض، وذلك عبر العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية.