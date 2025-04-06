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عدن - ياسمين التهامي - �كن رجال شرطة المرور في أمانة العاصمة صنعاء من ضبط سيارة مع سائقها متهم بارتكاب حادث صدام مواطنة وابنتها يوم الأربعاء الماضي 4 شوال 1446هـ كانتا تسيران في شارع الستين منطقة "السنينه" ما أدى إلى وفاتهما، ولاذ السائق بالفرار عقب ارتكابه للحادث. هذا ما حدث في السنينه بصنعاء؟ وأوضحت شرطة المرور، أنه جرى التحري والمتابعة وتم ضبط السيارة مع سائقها خلال أقل من 20 ساعة من فراره عقب ارتكابه للحادث، وتم إحالة الملف للإجراءات القانونية. ودعت شرطة المرور بأمانة العاصمة صنعاء الأخوة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الإلتزام بالقواعد والأداب المرورية حرصاً على سلامة الجميع.

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