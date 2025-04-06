شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الأمريكية تكشف عن مصير حاملة الطائرات "ترومان" ودورها في العمليات ضد الحوثيين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة لافتة تسلط الضوء على التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن الموقع والمهمة الحالية لمجموعة حاملة الطائرات "هاري إس ترومان"، مؤكدة استمرار تنفيذ عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

موقع استراتيجي وضربات جوية مستمرة

أوضحت القيادة الوسطى أن مجموعة "ترومان" تتمركز حاليًا في موقع استراتيجي قرب منطقة العمليات الرئيسية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف الحوثيين. وتستهدف هذه الضربات مواقع عسكرية وبنية تحتية تُستخدم من قبل الجماعة المسلحة بهدف تقليص قدرتها على شن الهجمات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتستمر المجموعة في شن ضربات جوية مكثفة طوال الأسبوع ضمن جهود دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة تهديدات الجماعات المسلحة في المنطقة.

أهمية مجموعة حاملة الطائرات "ترومان"

تعد مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" من أقوى الأصول البحرية في الجيش الأمريكي، حيث تضم حاملة الطائرات "ترومان" بالإضافة إلى مجموعة من السفن المرافقة مثل المدمرات والطرادات والغواصات. وتشمل المجموعة أيضًا عددًا من الطائرات المقاتلة الحديثة مثل طائرات "إف/أي-18 سوبر هورنت"، التي تُستخدم في تنفيذ المهام الجوية.

وتتميز المجموعة بمرونتها العالية وقدرتها على العمل في بيئات بحرية متنوعة، مما يجعلها أداة فعالة لفرض السيطرة البحرية وتنفيذ ضربات جوية دقيقة. ويُعتبر وجودها في المنطقة بمثابة رسالة واضحة للخصوم حول التزام الولايات المتحدة بحماية المصالح الحيوية وضمان حرية الملاحة الدولية.

الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة الحوثيين

تأتي العمليات العسكرية ضد الحوثيين في إطار استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. حيث تُتهم إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الهجمات على السعودية والإمارات وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن عمليات مجموعة "ترومان" تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل التعاون مع شركائها لردع أي تهديدات تمس المصالح المشتركة.

ردود الفعل الإقليمية والدولية

من المتوقع أن تثير هذه التحركات العسكرية ردود فعل متباينة. في حين رحب العديد من الشركاء الإقليميين، خاصة دول الخليج، بالدور الأمريكي في مواجهة الحوثيين، أبدت بعض الأطراف الدولية قلقها من احتمال تصعيد التوترات في المنطقة.

وبالنسبة للمحللين، فقد يُحدث نجاح العمليات العسكرية في تحييد قدرات الحوثيين تغييرًا في موازين القوى على الأرض. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الحلول العسكرية وحدها قد لا تكون كافية لتحقيق السلام الدائم في اليمن، مؤكدين على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع.



