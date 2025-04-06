نصائح مهمة لتعزيز نوم الطلاب وجودته.. 11 ساعة لطلاب الابتدائي.. و10 للثانوي

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عدن - ياسمين التهامي - َّه تجمُّع الجوف الصحي، عبر منصّاته التوعوية، مجموعة من النصائح المهمة التي تُسهم في تعزيز جودة نوم الطلاب، وذلك تزامناً مع أهمية الاستعداد الذهني والجسدي للعام الدراسي. وأوضح التجمُّع أن النوم الصحي يلعب دوراً محورياً في حياة الطالب، حيث يُسهم في تقليل الاضطرابات المرتبطة بالنوم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتعزيز مستوى الذكاء والإدراك. وأشار التجمُّع، إلى أن عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الطلاب تختلف حسب المرحلة الدراسية، حيث يُوصى بـ 9 إلى 11 ساعة لطلاب المرحلة الابتدائية، و8 إلى 10 ساعات لطلاب المرحلتيْن المتوسطة والثانوية. كما شدَّد التجمُّع على ضرورة الابتعاد عن المنبّهات قبل النوم بـ 4 إلى 6 ساعات، لما لها من تأثيرٍ سلبي على جودة النوم. وتشمل هذه المنبّهات: الشاي والقهوة والشوكولاتة والماتشا ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. يأتي هذا التوجيه ضمن جهود "تجمُّع الجوف الصحي" في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب وأولياء الأمور، وتحقيق بيئة تعليمية محفزة على التميُّز والنمو السليم.

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