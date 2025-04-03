شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي يفاجئ الجميع بهذا الإعلان، الذي قد يغير مسار العمليات العسكرية الأمريكية ضدهم.. "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة الحديدة، باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع، أثناء تنفيذها مهام وُصفت بالعدائية.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الجماعة مستمرة في عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الحوثيين، يوم الاثنين الماضي، عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أخرى من الطراز ذاته في أجواء محافظة مأرب.

وفي تصعيد آخر، أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم على حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، إلى جانب استهداف قطع بحرية أمريكية شمال البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة.

رد أمريكي بغارات جوية

في المقابل، شنت المقاتلات الأمريكية غارات جوية مكثفة على مواقع متفرقة في جنوب صنعاء، إضافة إلى مناطق في جنوب شرقي صعدة ومحافظة إب.

وأفادت وسائل إعلام حوثية بأن إحدى الغارات استهدفت سيارة في نقيل قحازة جنوب صنعاء، ما أدى إلى مقتل من كان على متنها. كما شنت البحرية الأمريكية ضربات على معسكر كهلان ومناطق أخرى في صعدة، شملت مديريتي كتاف ومجز.

وتأتي هذه الضربات الجوية في إطار الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين منذ منتصف مارس الماضي.



