شكرا لقرائتكم خبر عن "جهينة يمن" ينشر صور حصرية من جنازة الشهيد "عبدالواسع زاهر" الذي قتل بالغارة الامريكية على برج الاتصالات في اب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحصل موقع "جهينة يمن" على صور حصرية تظهر مراسم تشييع الشهيد عبدالواسع زاهر، الذي قُتل جراء الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت برج الاتصالات في محافظة إب. وشهدت جنازة الشهيد زاهر حضورًا شعبيًا واسعًا من الأهالي وزملائه، الذين عبروا عن استنكارهم للهجوم الذي استهدف منشأة مدنية وأسفر عن سقوط ضحايا. إلا أن اللافت في مراسم التشييع كان غياب أي وفود رسمية تابعة لجماعة الحوثيين أو حتى ممثلين عن شركة الاتصالات التي كان الشهيد يتولى حراستها، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول موقف هذه الجهات من الحادثة. يُذكر أن الغارات الأمريكية الأخيرة استهدفت عدة مواقع في مناطق متفرقة، بدعوى استهداف منصات إطلاق تهدد الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن هذه الضربات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية بين المدنيين، ما أثار موجة من الغضب الشعبي.



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