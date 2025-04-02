شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن مقتل مغترب يمني في ولاية نيويورك الأمريكية "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل أحد المغتربين اليمنيين، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد المسلحين، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مغتربون، إن شابا يمنيا يحمل الجنسية الأمريكية، قتل بطلق ناري تعرض له من قبل مسلح في محل تجاري يعمل به بمدينة بافلو بولاية نيويورك.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الشاب القتيل يدعى "مروان أحمد محمد عياش" وينتمي لمديرية "النادرة" شرق محافظة إب وسط اليمن.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام قليلة من مقتل مغترب يمني يدعى "علي حسين صالح المصنعة" وينتمي لمديرية "الشعيب" بمحافظة الضالع جنوب اليمن، حيث لقي حتفه بعملية سطو مسلح في مدينة روتشستر بولاية نيويورك.

وزادت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة عمليات السطو المسلح على متاجر المغتربين اليمنيين في أمريكا، ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات منهم في حوادث متفرقة.