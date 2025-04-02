شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق يمنية ستشهد أزمة وقود حادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي أزمة في المشتقات النفطية، مع تزايد انعدام الوقود وارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تراجع كميات الإمدادات خلال الأيام الماضية. وأفادت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد أن العديد من محطات الوقود أغلقت أبوابها أو تعمل بكميات محدودة، مما أدى إلى تشكُّل طوابير طويلة من المركبات، في حين لجأ بعض المواطنين إلى شراء الوقود من الأسواق غير الرسمية بأسعار مرتفعة. وتأتي هذه الأزمة في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى قيود أمريكية على واردات النفط الإيراني إلى اليمن عبر ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، الأمر الذي انعكس على توفر المشتقات في الأسواق. وتتهم جماعة الحوثي ما تصفها بـ”الإجراءات الدولية والحصار المفروض” بالوقوف وراء الأزمة، في حين تُشير مصادر أخرى إلى وجود اتهامات بتخزين الوقود واحتكاره من قبل جماعة الحوثي ذاتها.

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