شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن موقفاً جديداً حول العمليات العسكرية ضد اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل استمرار الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن، خرج زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، بتصريحات تعكس ارتباكه أمام الضربات المتلاحقة، محاولًا التغطية على عجزه عن الرد.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر، حاول الحوثي التمسك بشعاراته المعتادة، قائلاً: "العدوان الأمريكي لن يؤثر على قرار وموقف شعبنا"، في اعتراف ضمني بعدم القدرة على مواجهة الضربات الأمريكية التي تستهدف معاقله.

كما أقر الحوثي بأن الغارات مستمرة، رغم ادعائه بأن القدرات العسكرية لجماعته لم تتأثر، وهو ما يتناقض مع تزايد التقارير عن خسائر فادحة في صفوف قواته.

تأتي هذه التصريحات وسط فرار عدد من قيادات الحوثيين مع عائلاتهم من مناطق الاستهداف، تاركين الشعب اليمني ليواجه ويلات الحرب التي أشعلوها.



