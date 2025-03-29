شكرا لقرائتكم خبر عن هزات ارضية بهذه المحافظة وتضرر منازل المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضربت ثلاث هزات أرضية محافظة حجة غربي اليمن.. واكد سكان محليون في عبس عن تضرر بعض منازل المواطنين نتيجة الهزات

كانت هذه تفاصيل خبر هزات ارضية بهذه المحافظة وتضرر منازل المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.