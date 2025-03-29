شكرا لقرائتكم خبر عن كسوف الشمس يجعل رؤية هلال شوال مستحيلة وخبير فلكي يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صرّح الفلكي محمد عياش أن يوم السبت، الموافق 29 رمضان / 29 مارس، سيشهد كسوفًا جزئيًا للشمس، يُمكن مشاهدته من مناطق تشمل شمال المحيط الأطلسي، وشمال غرب أفريقيا، وشمال وغرب أوروبا.
وأوضح عياش أن هذا الكسوف سيؤثر على إمكانية رصد هلال شهر شوال، حيث ستكون رؤيته مع غروب الشمس مستحيلة من أي مكان في العالم، مما قد يؤثر على تحديد موعد عيد الفطر وفقًا للرؤية الشرعية.
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