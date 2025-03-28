ملايين اليمنيين يتظاهرون دعماً لفلسطين في يوم القدس العالمي (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة صنعاء اليوم، طوفاناً بشريًا في المسيرة المليونية بيوم القدس العالمي، وتجديد التأكيد على قوة ارتباط وتمسك الشعب اليمني بالقضية الفلسطينية. وأكدت الحشود الهادرة، في المسيرة التي شاركت فيها الوفود العربية والدولية المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية”، استمرار صمود وثبات شعب الإيمان والحكمة وصلابة موقفه المناصر والمساند لغزة والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومواجهة العدوان الأمريكي والصهيوني مهما بلغت التحديات والتضحيات. واعتبرت إحياء يوم القدس العالمي، تجديدًا للعهد والوفاء للأقصى الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأن القضية الفلسطينية، هي قضية الأمة الأولى والمركزية، حتى زوال الكيان الصهيوني المؤقت والمشروع الأمريكي من المنطقة. ورفعت الحشود المليونية، العلمين اليمني والفلسطيني، مرددة الهتافات المؤكدة على أن إسرائيل سرطان في خاصرة الأمة، وأمريكا الشيطان الأكبر في العالم، ولابد أن يتحرر القدس مهما بلغت غطرسة أمريكا وإسرائيل.

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