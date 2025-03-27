شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتفاع ضغط الدم ليلًا- 5 علامات تظهر على القدمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يجب عدم تجاهل أي أعراض يتم الشعور بها في الساقين والقدمين عند حلول المساء، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض ارتفاع ضغط الدم ليلًا، وفقًا لموقع "The HealthSite".

الأعراض الليلية لارتفاع ضغط الدم في الساقين والقدمين

1- تورم القدمين

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية إلى تسرب السوائل في الأنسجة المجاورة، مما يزيد من خطر تورم بعض أجزاء الجسم، مثل القدمين.

وغالبًا ما يكون تورم القدمين الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أكثر وضوحًا في المساء، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة ومواجهة صعوبة كبيرة في النوم.

2- تنميل الساقين والقدمين

عندما يظل ضغط الدم مرتفعًا لفترة طويلة، تتعرض الأعصاب للضغط أو تصاب بالتلف، مما يؤدي إلى الشعور بتنميل في الساقين والقدمين ليلًا.

3- برودة القدمين

إذا كنت تشعر ببرودة في القدمين، خاصةً في الليل، فهذا مؤشر خطر على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يتسبب في تقلص الأوعية الدموية، مما يقلل التروية الدموية الواصلة للأطراف السفلي.

4- تشنجات الساقين

قد تكون التقلصات العضلية في الساقين ليلًا دليلًا على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لأن ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية يسبب تشنجات عضلية مؤلمة في الساق.

5- تغير لون الساقين والقدمين

ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية المرتبط بارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تغير جلد الساقين والقدمين إلى اللون الأزرق، خاصةً في الليل.