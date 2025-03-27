شكرا لقرائتكم خبر عن احذر...التعرق أثناء الأكل علامة على هذه الأمراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبحث العديد من الأشخاص عن سبب التعرق أثناء تناول الطعام، وهي ظاهرة غريبة قد تكون مرتبطة بعوامل مختلفة.

نستعرض في هذا التقرير أسباب التعرق أثناء الأكل، وفقًا لمواقع "Onlymyhealth" و"GoodRX" و"Cleveland Clinic".

أسباب التعرق أثناء تناول الطعام:

تناول بعض الأطعمة:

يؤدي تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالدهون إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يزيد من التعرق أثناء الأكل.

انسداد الشرايين:

قد يكون التعرق أثناء تناول الطعام علامة تحذيرية على الإصابة بانسداد الشرايين، خاصةً إذا كان مصحوبًا بأعراض مثل ألم الصدر وضيق التنفس. يؤدي انسداد الشرايين إلى تحفيز الجهاز العصبي الودي، مما يسبب التعرق كجزء من استجابة "القتال أو الهروب".

فرط نشاط الغدة الدرقية:

يمكن أن يشير التعرق أثناء الأكل إلى الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى.

تناول بعض الأدوية:

بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومثبطات مضخة البروتون، قد تسبب التعرق كعرض جانبي.

اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي:

قد يكون التعرق أثناء تناول الطعام مؤشرًا على اضطراب في الجهاز العصبي اللاإرادي، خاصةً إذا كان مصحوبًا بأعراض مثل الدوخة، الإغماء عند الوقوف، صعوبة البلع، الإمساك، سلس البول، أو الخلل الجنسي.



