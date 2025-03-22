خلطة الخل الرهيبة لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت والقشور في دقائق

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عدن - ياسمين التهامي - اعتناء بالنفس من اهم الصفات التي تتوفر في أي إمرأة تحافظ على جمالها حيث أن الجمال الحقيقي لا يمكن في المظهر الذي تكونين عليه بل في الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي تفرق بين سيدة والأخرى حيث أن اللاهتمام بالبشرة والتخلص من الجلد الميت الذي يتواجد على القدمين من النشاطات الضرورية التي تحرص عليها كل إمرأة لذا فإننا سنوضح من خلال المقال بعض الطرق التي تساعد في الحصول على تلك النتائجوصفة الخل لتقشير القدمين في وعاء كبير الحجم يتم الخلط بين ” كوبين من الماء الساخن مع أربع أكواب من الخل الأبيض” بشكل جيد ثم يتم وضع القدمين في هذا الخليط مدة تصل إلى نحو ال 5 دقائق ثم يتم فرك القدمين بحجر الخفاف للتخلص من الجلد الميت ثم بعدها نحرص على استعمال مرطب طبيعي على القدمين مع تكرار تلك الوصفة مرة في الأسبوعوصفة الخل والصودا في داخل وعاء مناسب يتم المزج بين ” الماء الدافئ مع كوبين من الخل الأبيض” معا على أن نضيف لها ” ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة واحدة من زيت الخروع” ثم يتم المزج بين هذه المكونات بشكل جيد ونضع القدمين في داخلها لمدة تصل إلى نحو ال 30 دقيقة ثم يتم تجفيف القدمين ونستعمل حجر الخفاف في تقشير القدمين ثم نرتدي جوارب قطنية بعد أن نضع المرطب المناسب تكرر مرة في الأسبوع

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