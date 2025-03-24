جاستن بيبر يعترف: “أكره نفسي”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم الأميركي جاستن بيبر رسائل غامضة من خلال منشوراته الجديدة، حول حلّ مشاكل الغضب التي يعاني منها، وكرهه نفسه عندما يحاول إرضاء الناس.

وكشف بيبر عن مشاعره في منشور له عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، يوم السبت، شارحاً كيف يريد أن يرتقي بمستواه، بالقول: “لدي مشاكل في الغضب أيضاً، لكنني أريد أن أنضج ولا أتفاعل كثيراً”.

وإلى جانب تلك الرسائل، شارك جاستن صورة مقرّبة تأمّلية له مع قبّعة منخفضة، وكأنّها إشارة بصرية إلى حالته النفسية، بالإضافة إلى صورة قديمة وهو مبتسم عندما كان طفلاً، معها صورة لابنه جاك وهو مسترخٍ على بطانية، ما جعل من الواضح أنّ هدفه في معالجة غضبه كان من أجل ابنه الذي يشاركه مع زوجته هايلي بيبر.

ونشر بيبر مقطع فيديو وهو يعزف في منزله برفقة فرقة موسيقية، أرفقها بتعليق: “أعتقد أنّني أكره نفسي أحياناً عندما أشعر بأنّني أصبح غير أصليّ أو غير حقيقيّ. ثمّ أتذكر أنّنا جميعاً نتعرض لاعتقاد أنّنا غير كافين، لكنني لا زلت أكره عندما أغيّر نفسي لإرضاء الناس”.

ويأتي هذا بعد منشور بيبر على “إنستغرام” الأسبوع الماضي حول التعامل مع “متلازمة المحتال”، وكذلك منشور آخر يذكّر فيه معجبيه ألّا أحد منهم لديه ما يثبّته، على الرغم من شعورهم بأنّهم مدينون للآخرين بالكثير.

ويبدو أنّ جاستن في رحلة جدّية نحو النمو الشخصي، ومن الواضح أنّه يستخدم منصّته في إلهام الآخرين للقيام بالمثل.