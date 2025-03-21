شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر استخبارتية تكشف عن الأهداف العسكرية التي حددتها أمريكا وإسرائيل لاستهدافها في إيران "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها، عن صور أقمار صناعية جديدة تكشف عن مواقع عسكرية حساسة في إيران "يمكن أن تصبح أهدافا لهجوم محتمل"، وذلك عقب تهديد إدارة ترامب وإسرائيل.

التهديد من إدارة ترامب وإسرائيل

وقالت القناة إن الأنظار تتجه إلى إيران، عقب التهديد من إدارة ترامب وإسرائيل التي تستعد لإجراء محتمل ضد طهران.

مجمع "خوجير"

ولفتت إلى أن من بين المواقع التي قد تصبح هدفا محتملا، مجمع "خوجير"، الذي يركز على تطوير الصواريخ الباليستية، ومنشأة "بارشين"، المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا الصدد، نشر مركز "ألما" لدراسات الشرق الأوسط في وقت سابق، صورا التقطتها الأقمار الصناعية لعدد من المواقع الإيرانية.

برنامج الصواريخ

وقال المركز إنه "إلى الجنوب الشرقي من طهران، تتمركز بطاريات صواريخ الدفاع الجوي والرادارات لحماية منشأتين عسكريتين رئيسيتين: مجمع خوجير لإنتاج الصواريخ ومجمع بارشين النووي. يقود خوجير تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بينما يعرف مجمع بارشين بدوره في تطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

أهم قواعدها العسكرية

تعرض كلا الموقعين لأضرار محدودة جراء الهجمات الجوية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ولا شك أن بعض أنظمة الدفاع الجوي العديدة نجت من الضربات، بينما لا تزال المنشأتان الرئيسيتان قيد التشغيل. وتظهر الصور الجوية والأرضية والأقمار الصناعية صورة واضحة عن الدفاعات الإيرانية لاثنتين من أهم قواعدها العسكرية".