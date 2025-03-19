شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية .. نجل مسؤول حكومي ينصب ملايين الدولارات من قيادات عسكرية بطريقة غريبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي البارز عامر السعيدي عن نصب نجل مسؤول حكومي لملايين الدولارات من قيادات عسكرية بطريقة غريبة.

وقال السعيدي: قصة الثلاثة مليون دولار والبيتكوين والقادة الشرفاء لمحافظة حجة والمنطقة الخامسة والحزب الرشيد

واضاف : بطل القصة ابن مدير مكتب المحافظ، وهو شاب مراهق من آل بيت رسول الله، سخَّر له الله في قيادة الجماعة ووكلاء المحافظة وقائد المنطقة الخامسة، وأقنعهم باستثمار فلوسهم في تجارة العملة الرقمية، ولهط عليهم ثلاثة مليون دولار، أقل وكيل شارك ب 2 مليون ريال سعودي، أما الوكيل اللي في صامطة وقائد المنطقة فقد ساهموا بأضعاف ذلك.

وتابع: المهم، بعد أشهر من الاستثمار، أبلغهم الفتى الهاشمي أنّ خسارة فادحة لحقت به، وطلب منهم مبلغ مليون دولار آخر ليبدأ من جديد، لكن جن جنونهم، ومغطوها لداخل بصمت.

وتابع: الولد حاليا محجوز لدى الأمن في مدينة مأرب والجماعة تلطم وتحوقل.

واختتم: ولهذا، ولهذا أيضا.. نحن نطالب بلجنة تحقيق في سرقة رواتب وحقوق شهداء وجرحى وأسرى #حجور لأننا نشعر بالمناطقية المقيتة والبيتكوين

