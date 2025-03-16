شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من ضربات عسكرية حاسمة...شاهد كيف تبدو صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ادت الحياة الى طبيعتها في صنعاء اليوم الاحد عقب ساعات من غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق بينها عطان وجربان والستين.

وتسببت الغارات بسقوط عدد من القتلى والجرحى وباضرار مادية بالمحلات والمنازل في صنعاء

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