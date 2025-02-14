شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...الرئيس علي ناصر برفقة الوزير الجفري ورجل الاعمال الاسدي يزورون مدير مالية وزارة الدفاع..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ار الرئيس علي ناصر محمد اللواء عبدالله عبدربه مدير مالية وزارة الدفاع الذي يتلقى العلاج في مصر اليوم الجمعة

واطمئن الرئيس ناصر على صحة اللواء عبدالله الذي يتلقى العلاج بمستشفى الصفاء متمنين له الصحة والعافية.

ومن جانبه شكر اللواء عبدالله عبدربه الرئيس ناصر والوزير عدنان الجفري ورجل الاعمال محمد قايد الاسدي والدكتور العميد محمد احمد عباد مرافق الرئيس ناصر على الزيارة مؤكدا بان ذلك ليس بغريب عليهم.

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