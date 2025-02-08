شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادي كبير بحزب المؤتمر الشعبي يوجه رسالة هامة وطارئة لكل قيادات وقواعد الحزب"النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الاخ محسن صالح دوفان رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام محافظة ابين جميع قيادات واعضاء وانصار وكافة تكوينات المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج الى توحيد الكلمة والصف والدعوة الى كلمة سواء لما من شأنه الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام الفكرية والتنظيمية وتنفيذ سياسته بين اوساط الجماهير وتعزيز وتفعيل النشاط السياسي والتنظيمي وترحيل اي خلافات او مشاكل داخلية الى اجل غير مسمى



وقال دوفان ان الوطن اليوم يمر باسوأ واصعب مرحلة في تاريخه وان الوقت قد حان للدفاع عنه واستعادة سيادته وكرامته التي تم التفريط فيها واستباحتها والعبث بها ، وعلى قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام وكافة ابناء الوطن الشرفاء والاحرار الاستعداد للنضال السلمي للخروج من هذه الازمه الطاحنه التي تكاد ان تعصف بالبلاد والعباد واستعادة الدولة والوطن واعادة الأمور الى نصابها ووضعها الصحيح والوقوف بكل قوة وشجاعة في وجه كل الخونة والمتأمرين من باعة الشعوب والاوطان ..والوقوف بالمرصاد ضد السياسات التدميرية والعدوانية القذرة والخبيثة تجاه اليمن وشعبه والتي اصبحت مكشوفة لكل ابناء الوطن الشرفاء والاحرار .



واختتم دوفان تصريحه بمطالبة كل المؤتمريين الوطنيين الاحرار وفي مقدمتهم الدكتور احمد عبيد بن دغر والمهندس احمد بن احمد الميسري والسفير احمد علي عبدالله صالح والشيخ سلطان البركاني والشيخ صادق امين ابو راس وبقية القيادات الى تلبية هذه الدعوة وعقد لقاء طارئ في اقرب وقت ممكن