شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل وكالة دولية : تفشي مرض خطير في صنعاء هذه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف مراسل وكالة رويترز للانباء محمد الغباري عن تفشي مرض خطير في صنعاء اودى بحياة العشرات حتى اليوم . وقال الغباري ان المرض تفشى وسط حالة من التكتم حول اسبابه . واضاف الغباري بالقول :" مرض غريب يودي بحياة عدد من السكان في صنعاء ، تبدا أعراضه بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس ، ويؤدي بعد ذلك إلى فشل كلوي وتعطيل وظائف الكبد. ولا يوجد حتى الان اي تعليق من السلطات على ذلك .

كانت هذه تفاصيل خبر مراسل وكالة دولية : تفشي مرض خطير في صنعاء هذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.