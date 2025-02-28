شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن تدشين صرف المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن بنك القطيبي تدشين صرف راتبين للمبعدين.

وبحسب بنك القطيبي فانه تم

صرف مرتبات المبعدين العسكريين عبر وزارة المالية ( المنتسبين للأمن السياسي) لشهري ديسمبر ٢٠٢٤م ويناير ٢٠٢٥م

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