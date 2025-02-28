نيكولا داغر يفجع بوفاة والده وينعاه بطريقة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - فجع الإعلامي اللبناني نيكولا داغر، بوفاة والده الياس فريد داغر، صباح اليوم.

ونعى نيكولا والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، بكلمات مؤثرة، إذ نشر عبر خاصية الستوري صورة والده، وأرفقها بتعليق كتبت فيه: "ضهري نكسر الكلام خلص سندي تاج راسي راح... بابا".

يحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 1 آذار، في كنيسة مار أنطونيوس الكبير- الرميلة، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساء.

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