جميلة عوض تخسر أحد أفراد عائلتها بحادث أليم

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الممثلة المصرية جميلة عوض، بوفاة ابن خالتها أدهم أحمد الجعلي إثر تعرضه لحادث أليم.

ونعى المخرج عادل عوض، والد جميلة عوض، الراحل أحمد عبر حسابه الرسمي، إذ كتب في منشور: " وفاة ابني الغالي أدهم أحمد الجعلي، ابن أخت راندا عوض وابن خالة جميلة عادل عوض".

وأضاف: "إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بشيراتون"، لافتا إلى أن "العزاء سيُقام، يوم الأحد المقبل، في نفس المسجد بعد صلاة العشاء".

وبدورها، نعت جميلة إبن خالتها عبر حسابها الرسمي قائلة: "إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة على ابن خالتي وأخي أدهم الجعلي، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بالشيراتون".

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