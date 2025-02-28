نسرين جواد زادة تتعرض لإصابة بالغة

ميرنا وليد - بيروت - كشـ فت وسائل إعلام تركية عن ان الممثلة نسرين جواد زادة قد تعرضت لإصابة بالغة خلال ممارستها التمارين الرياضية.

وقد تمنى لها العديد من الجمهور الشفاء العاجل.

وكانت كشفت نسرين جواد زادة مؤخرا أنها لا تتأخر، وهي سريعة بتجهيز نفسها اذا ارادت الذهاب الى مكان ما، قائلة: "أنا أتجهز بسرعة دائمًا، أكون جاهزة خلال 10 دقائق فقط ولا أتأخر. حتى الرجال يستغرقون وقتاً أطول مني للتجهيز. لذا مضت حياتي وأنا أنتظر الرجال، اذا كان هناك رجل يتجهز أسرع مني من الممكن أن أواعده".



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