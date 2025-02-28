شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص قام بامر صادم في عدن(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية المنصورة بعدن من القبض على شخص متهم بانتحال صفة رجل أمن، واستغلال ذلك لسرقة أموال المواطنين بالإكراه.

وأوضح العقيد محمد عمر، مدير شرطة المنصورة، أن الشرطة تلقت عدة بلاغات من مواطنين تعرضوا للسرقة والتهديد، وعلى إثر ذلك تم تنفيذ عمليات بحث وتحري، أسفرت عن رصد ومتابعة المتهم حتى تم القبض عليه.

وأشار العقيد عمر إلى أن المتهم (م.خ.م) اعترف خلال التحقيقات بارتكاب عدة جرائم سرقة وتقطع، مستغلاً زي رجال الأمن لخداع ضحاياه.

وأكد أن التحقيقات مع المتهم استُكملت، وتمت إحالة ملفه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أشاد مدير أمن عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، بجهود رجال الشرطة في سرعة ضبط الجاني، مؤكداً التزام الأجهزة الأمنية بمكافحة الجريمة وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.

