هل سيكون ياسر جلال ضحية مقالب شقيقه رامز هذا العام؟

ميرنا وليد - بيروت - نفى الممثل المصري ياسر جلال كل الأخبار التي تناولت ظهوره هذا العام في برنامج المقالب الخاص بشقيقه الممثل المصري رامز جلال، والذي يحمل اسم "رامز إيلون مصر"، المقرر أن يبدأ عرضه في أول أيام رمضان.



وأكد ياسر جلال أن لا علاقة له بالصفحة التي نشرت الخبر، وقال: "المنشور المنتشر عن ظهوري في برنامج رامز، مش حقيقة والحساب مزيف، وحساباتي جارٍ توثيقها، وطبعاً بتمنى كل التوفيق لرامز أخويا الوحيد اللي ماليش غيره ويارب يكسّر الدنيا زي كل سنة، وأنا أول المتابعين لبرنامجه وفخور بنجاحه".