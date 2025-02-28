شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تكشف عن تطور جديد لأول مرة منذ سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

ألمح القيادي في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، مسؤول ملف الاسرى إلى عودة نشاط الطيران الحربي التابع للجماعة، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة تهديد للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وقال المرتضى في منشور على منصة "إكس": "هناك رسالة كان يجب أن تصل ووصلت"، مرفقًا تغريدته بصورة لطائرة حربية تحلق في أجواء صنعاء، في إشارة واضحة إلى استئناف عمليات الطيران العسكري للجماعة.

ويرى محللون أن هذه التصريحات تأتي في سياق تصعيد حوثي محتمل، مؤكدين أن الجماعة تسعى لإيصال رسالة بأنها تمتلك قدرات عسكرية متطورة، وهو ما يعزز المخاوف من استعدادها لجولة جديدة من الحرب.