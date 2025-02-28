شكرا لقرائتكم خبر عن من مواعيد النوم إلى خفض الوجبات.. دراسات علمية: 12 نصيحة تعد بها جسمك لشهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاني عديدٌ من الصائمين من أعراضٍ، مثل الصداع والإعياء، خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان، وهي مشكلاتٌ يمكن تجنٌّبها من خلال الالتزام ببعض النصائح البسيطة، حسب دراسات علمية. ووفقاً للأبحاث، حسب تقرير على موقع "روسيا اليوم"، فإن الأسباب الرئيسة لهذه الأعراض، تشمل: الجوع، والعطش، وقلة النوم، والانقطاع المفاجئ عن الكافيين والنيكوتين.. لذلك، يُوصي الخبراء باتباع بعض التغييرات لإعداد الجسم جيداً للصيام طوال شهر رمضان. تقليل الكافيين تدريجياً يعد الصداع من أكثر المشكلات شيوعاً خلال رمضان، وغالباً ما يكون سببه نقص الكافيين. ولتجنُّب ذلك، ينصح بتقليل استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، بشكلٍ تدريجي، قبل رمضان. ويمكن استبدالها بالمشروبات الطبيعية، مثل العصائر الطازجة، أو تناول كوب من القهوة في نهاية وجبة السحور. تعديل الساعة البيولوجية تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ بشكلٍ مفاجئ قد يُؤدي إلى اضطراباتٍ في النوم وزيادة الشعور بالإعياء. لذلك، ينصح بالبدء بتعديل الساعة البيولوجية قبل رمضان عن طريق الاستيقاظ مبكراً تدريجياً والاعتياد على النوم لفترات قصيرة خلال النهار لتعويض ساعات السهر. تجنّب الجفاف يعد شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور أمراً ضرورياً لتجنُّب الجفاف. كما يُنصح بتجنُّب الأطعمة المالحة، مثل النقانق واللحوم المدخنة، لأنها تزيد من حاجة الجسم إلى الماء. ويمكنك إضافة شرائح الليمون أو النعناع إلى الماء لتحسين الطعم وتشجيع نفسك على الشرب. تناول وجبات متوازنة يُنصح بتناول وجبات تحتوي على أطعمة يتم هضمها ببطء، مثل الحبوب الكاملة والخضراوات، لتجنُّب هبوط مستوى السكر في الدم أثناء الصيام. كما يجب تجنُّب الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة، مثل الحلويات والعصائر، لأنها تسبّب ارتفاعاً سريعاً في السكر يتبعه هبوطٌ حاد. وعليك إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى وجباتك لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتجنُّب الإمساك، وهو مشكلة شائعة خلال الصيام. ولا تنس إضافة مصادر البروتين، مثل البيض والدجاج والأسماك والبقوليات، إلى وجباتك، حيث إن البروتين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحافظ على الطاقة خلال النهار. الابتعاد عن الوجبات الدسمة والمصنّعة يجب تجنُّب الأطعمة الدسمة التي يصعب هضمها، مثل المقالي والحلويات، والتركيز على الأطعمة الخفيفة، مثل الشوربات والسَلَطات والفواكه. وينصح الخبراء بخفض استهلاك الأطعمة المصنّعة والمعلبة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، واستبدالها بالأطعمة الطازجة والمطبوخة في المنزل لتحسين صحة الجهاز الهضمي. تعويد الجسم على وجبات أقل قلّل من عدد الوجبات اليومية قبل رمضان إلى وجبتَيْن رئيستَيْن، مع تجنُّب الوجبات الخفيفة بينها. وهذا يساعد الجسم على التكيُّف مع نظام الوجبتَيْن (الإفطار والسحور) خلال رمضان. ويمكنك أن تجرّب الصيام لساعات محدودة قبل رمضان، مثل الصيام من الفجر إلى الظهر، لتعويد الجسم على التحمُّل. وهذا يساعد على تقليل الشعور بالتعب في الأيام الأولى من رمضان. تعزيز صحة الجهاز الهضمي تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، مثل الزبادي أو المخللات الطبيعية، لتحسين صحة الأمعاء. وتجنَّب الأطعمة الثقيلة التي تسبّب عسر الهضم، مثل الأطعمة المقلية. تجنب الإفراط في الطعام عند الإفطار عوّد نفسك على تناول وجبات متوازنة وصغيرة قبل رمضان؛ لتجنُّب الإفراط في الطعام عند الإفطار. ابدأ بتناول التمر والماء، ثم انتظر قليلاً قبل تناول الوجبة الرئيسة. تعزيز المناعة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل: البرتقال والفراولة والفلفل الحلو، لتعزيز جهاز المناعة. ويمكنك أيضا تناول مشروبات دافئة، مثل الزنجبيل أو الشاي الأخضر لتحسين الصحة العامة. التوقف عن التدخين تدريجياً الانقطاع المفاجئ عن النيكوتين خلال النهار قد يسبّب الصداع والإعياء. لذلك، ينصح المدخنون بتقليل عدد السجائر تدريجياً قبل رمضان، أو حتى استغلال الشهر الكريم كفرصة للإقلاع عن التدخين تماماً. استشارة الطبيب إذا كنت تعاني أمراضاً مزمنة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فمن المهم استشارة الطبيب قبل الصيام لضمان سلامتك. تقييم الصحة والتغذية يجب التأكد من حصول الجسم على العناصر الغذائية الكافية خلال شهر رمضان. ويمكن استخدام المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب لتعويض أيّ نقص في الفيتامينات والمعادن (مثل فيتامين د والحديد وفيتامين ب12). وبالتخطيط الجيد واتباع هذه النصائح، يمكن تجنُّب عديدٍ من المشكلات الصحية التي قد تواجه الصائمين، والاستمتاع برمضان مليء بالصحة والطاقة. زيادة النشاط البدني تدريجياً ابدأ بممارسة التمارين الخفيفة، مثل المشي أو اليوغا قبل رمضان لتعويد الجسم على النشاط البدني مع تقليل كمية الطعام. وعليك تجنُّب التمارين الشاقة خلال ساعات الصيام، ويمكن ممارستها بعد الإفطار لتحسين الهضم وزيادة الطاقة.

كانت هذه تفاصيل خبر من مواعيد النوم إلى خفض الوجبات.. دراسات علمية: 12 نصيحة تعد بها جسمك لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.