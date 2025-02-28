وليد باز يحصد جائزة عالمية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حقق رجل الأعمال اللبناني وليد باز، إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تنظيم الفعاليات وتصميم المناسبات. اذ حصد جائزة “World Best Project Builder and Wedding Designer” لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز APEX العالمية، الذي يُعد من أبرز المحافل التكريمية، وهذا ما يترجم اتقانه وشغفه في عمله.

الجدير ذكره أن هذه الجائزة ليست الأولى في مسيرة وليد باز، اذ كان قد نال في السابق العديد من الجوائز المهمة محليًا ودوليًا، تأكيدًا لمكانته كأحد أبرز الأسماء في مجال تصميم وإدارة الفعاليات الفاخرة.



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