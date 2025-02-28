شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مدرب العروبة قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة- علق العراقي عدنان حمد مدرب العروبة، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي. حمد أعرب عن تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال: -“فرصتنا جيدة، وطموحنا كبير في هذا اللقاء، وأنا متفائل بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية”. -“الطموح مرتفع والثقة موجودة، جميع مباريات النصف الثاني من الدوري مهمة لنا كما ذكرت سابقًا”. -“تحقيق ثلاثة انتصارات من آخر أربع مباريات منحنا دافعًا كبيرًا

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