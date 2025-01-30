شكرا لقرائتكم خبر عن اعدام قاتل مواطن يمني في السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جازان – وكالات:
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصًا" بحق المواطن السعودي قاسم بن محمد بن أحمد سعن، بعد إدانته بقتل المقيم اليمني ياسر محمد صغير الجيشي بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأُحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بثبوت إدانته، ليتم تأييد الحكم من المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بتنفيذه.
وجرى تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني اليوم في منطقة جيزان، فيما أكدت وزارة الداخلية حرص المملكة على تحقيق العدل واستتباب الأمن، مشددة على أن كل من يرتكب مثل هذه الجرائم سيواجه العقوبات الشرعية الرادعة.
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