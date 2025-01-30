شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم اعادة فتح سجن غوانتانامو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واشنطن – وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قانونًا جديدًا يُلزم باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بجرائم عنف أو سرقة حتى موعد محاكمتهم، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن سياسات الهجرة في الولايات المتحدة.

وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية أفادت بأن إدارة ترامب درست توسيع منشآت الاحتجاز في قاعدة غوانتانامو البحرية بكوبا، ما أثار انتقادات حقوقية ودبلوماسية، خاصة من الحكومة الكوبية التي رفضت أي استخدام للمنطقة خارج إطارها العسكري التقليدي.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي والحد من الجرائم المرتبطة بالمهاجرين غير الشرعيين، في حين اعتبره معارضون استمرارًا لسياسات متشددة ضد المهاجرين.

وتبقى تفاصيل أي خطط متعلقة بغوانتانامو غير مؤكدة، مع عدم صدور إعلان رسمي حول بناء منشآت جديدة هناك.

سجن غوانتانامو هو معتقل أمريكي شديد الحراسة يقع في القاعدة البحرية بخليج غوانتانامو في كوبا، افتُتح عام 2002 لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. اشتهر بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال دون محاكمة، ما أثار انتقادات دولية واسعة. رغم وعود بإغلاقه، لا يزال المعتقل قائمًا حتى اليوم.