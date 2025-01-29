شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخطط لاختطاف طائرة تقل وزراء بمطار عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:

كشف مسؤول امني في قوات الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا عن احباط عملية اختطاف طائرة بمطار عدن الدولي.

وقال العميد جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني وقائد حزام عدن، عن إحباط مخطط لاختطاف طائرة كانت تقل وزراء في الحكومة، بالإضافة إلى إفشال محاولة اغتيال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

وأوضح الربيعي، في تصريحات نقلها ناشطون، أن قوات الحزام الأمني نفذت عمليات نوعية لتعزيز الأمن في مدينة عدن التي تتخذ منها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة.

واشار إلى أن الجهات المختصة ستقوم بتحويل ملف القضية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.