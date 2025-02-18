شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول لاعبة يمنية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات: أعلن نادي العروبة السعودي قبل ايام تعاقده مع المدافعة اليمنية سمية جبران لتمثيل فريق السيدات خلال الموسم الرياضي 2024-2025. ويعد هذا التعاقد خطوة تاريخية في مسيرة الكرة النسائية اليمنية حيث

اصبحت بذلك أول لاعبة كرة قدم يمنية تحترف في الدوري السعودي.

وتحظى سمية جبران بمهارات دفاعية مميزة، ما دفع نادي العروبة إلى ضمها لدعم صفوف الفريق، في ظل تطور الكرة النسائية في السعودية خلال السنوات الأخيرة.

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