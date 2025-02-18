شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن عن نهج تجاري جديد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تبني سياسة جديدة في التجارة الدولية تحت مسمى "التعريفة المتبادلة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية مساوية لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تحقيق ما وصفه بالعدالة التجارية.

وأوضح ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في منصة إكس أن هذه السياسة ستشمل أيضًا الدول التي تعتمد ضريبة القيمة المضافة، معتبرًا أنها شكل غير مباشر من التعريفات الجمركية. كما شدد على أن بلاده لن تسمح باستخدام الدعم الحكومي أو الحواجز غير النقدية التي تعيق دخول المنتجات والشركات الأمريكية للأسواق الخارجية دون رد مماثل.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الهدف من هذا النهج هو إعادة التوازن إلى النظام التجاري العالمي، بعد سنوات من تعرض الاقتصاد الأمريكي لما وصفه بالمعاملة غير العادلة من بعض الدول، سواء كانت صديقة أو منافسة.

كما أشار إلى أن أي دولة ترغب في تجنب التعريفات الجمركية الأمريكية، يمكنها ببساطة خفض أو إلغاء الرسوم التي تفرضها على الولايات المتحدة.

ووجّه ترامب وزراء الخارجية والتجارة والخزانة، إضافة إلى الممثل التجاري للولايات المتحدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة، مؤكدًا أن ذلك سيعيد الازدهار والعدالة إلى الاقتصاد الأمريكي.