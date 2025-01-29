شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد اليمنيين المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - جهينة متابعات:

أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة عزمها ترحيل 558 مهاجرًا يمنيًا غير شرعي من أراضيها، في إطار تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويأتي هذا القرار ضمن واحدة من أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يشمل الكشف الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين نحو 1,445,549 مهاجرًا من مختلف دول العالم، تتصدرهم دول أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها المكسيك.

وكان ترامب قد جعل ملف الهجرة أولوية في حملته الرئاسية، متوعدًا بإغلاق الحدود وترحيل المهاجرين غير النظاميين على نطاق واسع.

في المقابل، حذر ناشطون حقوقيون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "انقسامات مجتمعية وتداعيات إنسانية قاسية"، خاصة مع خطر تشتيت العائلات المتضررة من قرارات الترحيل.