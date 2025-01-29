شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطو تعز يطالبون بوقف تدوير المسؤولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

طالب ناشطون في محافظة تعز جنوب غرب اليمن" بتعيين قيادات شابة ومؤهلة في مؤسسات الدولة والسلطة المحلية.

واكدوا في منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن تدوير نفس الوجوه في التعيينات منذ سنوات يعكس عجزًا في استثمار الكوادر الشابة.

وقالوا إنه حان الوقت لدمج دماء جديدة من الشباب الأكاديميين الشرفاء الذين يستطيعون انتشال المرافق الحكومية من الفساد وتحقيق مصلحة الوطن.

يذكر أن قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومديري المديريات في تعز لم يتم تغييرهم منذ سنوات، حيث يتم تدويرهم بين المناصب المختلفة دون إجراء تغييرات حقيقية.