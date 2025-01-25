شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تزف بشرى لليمنيين (اعلان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ت سلطنة عمان، بشرى لجميع اليمنيين في الداخل والخارج بلا استثناء، بشأن جهود توقيع اتفاق السلام الشامل في اليمن، بالتزامن مع رعايتها صفقة اطلاق سراح سفينة "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل الاعمال "الاسرائيلي" أبراهام (رامي) أونغر، والتي اختطفتها جماعة الحوثي منتصف نوفمبر 2023م ضمن ما سمته "دعم فلسطين وإسناد المقاومة في غزة". جاء هذا في اعلان اصدره وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، وبثته وزارة الخارجية العمانية، على حسابها الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، على هامش استقبال مسقط وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، شايع الزنداني، ضمن جولته للدفع باتجاه توقيع "خارطة السلام في اليمن" التي افضت اليها مفاوضات السعودية والشرعية وجماعة الحوثي. وقال وزير الخارجية العماني، البوسعيدي في اعلانه المقتضب عن طبيعة مباحثات اللقاء مع وزير الخارجية شايع الزنداني: "سعيد باستقبال معالي الأخ الدكتور في مسقط للعمل على تعزيز العلاقات الأخوية الطيبة بين بلدينا الشقيقين ولتأكيد موقف سلطنة عُمان الثابت الداعم للسلام الشامل في اليمن بما يُمكّن كافة أطيافه من استئناف مسيرة النماء والازدهار". حد تأكيده.

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