شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لدينا صفقة بالشرق الأوسط وسنوسع اتفاق "ابراهام" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق في غزة. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال: “لدينا صفقة في الشرق الأوسط.. سيُطلَق سراح الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) قريباً”. وفي السياق، نقلت “رويترز” عن ترامب قوله: “سأعمل على البناء على اتفاقيات أبراهام وتوسيع نطاقها”. وفي وقت لاحق، قال ترامب، في بيان، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر/ تشرين الثاني”. وأوضح انه فوزه بالرئاسة أعطى إشارة للعالم أن إدارته ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأميركيين وحلفائنا. وأضاف: “سيواصل فريقي العمل للتأكد أن غزة لن تكون ملاذا للإرهابيين، وسنواصل تعزيز السلام من خلال القوة في جميع أنحاء العالم، وسنبني على زخم وقف إطلاق النار لتوسيع نطاق اتفاقات إبراهام التاريخية”. ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي أنه جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين لدى حماس. وقال مسؤول إسرائيلي ثانٍ إن هناك تفاؤلاً بإمكانية إعلان الصفقة بحلول يوم غدٍ الخميس “على أقصى تقدير”. وكانت “رويترز” قد نقلت عن مسؤول مطلع، اليوم الأربعاء، قوله إن “إسرائيل” وحركة حماس اتفقتا على وقف القتال في غزة وتبادل للمحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ما يمهد الطريق أمام نهاية محتملة لحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 15 شهراً. في السياق، قال مصدر مطلع على المفاوضات لـ”العربي الجديد”، إن اتفاق وقف إطلاق النار بات جاهزاً للإعلان، لافتاً إلى أن تسليم الأسرى الإسرائيليين سيبدأ بعد 3 أيام من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار. وأكد استكمال إجراءات بدء تنفيذ الاتفاق في العاصمة المصرية القاهرة غداً. المصدر: العربي الجديد

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