شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع القوى المدنية الحنوبية يتهم الانتقالي بالوقوف خلف الكارثة الاقتصادية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هم رئيس “تجمع القوى المدنية الجنوبية” عبدالكريم السعدي، اليوم الأربعاء المجلس الانتقالي الموالي للإمارات بالوقوف خلف الكارثة الاقتصادية والمعيشية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية. وقال السعدي في تدوينة له على منصة “إكس” إن :” معركة الصراع على التمثيل الجنوبي التي اشعلت فتيلها جماعة الانتقالي تمثل السبب الرئيس الذي أوصل الجنوب إلى ما هو عليه اليوم من تردي في كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”. وأوضح السعدي أن المحافظات الجنوبية لن تغادر حالة التردي الراهنة، إلا بتخلي جماعة الانتقالي عن خوض معركتها الخاسرة تلك وقبولها بمبدأ الشراكة الوطنية، على حد قوله.

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