شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رداع تنتفض وانفجارات عنيفة تهز المدينة "فيديو مباشر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة ال مسعود بمنطقة قيفة رداع بمحافظة البيضاء مواجهات عنيفة بين مسلحي القبائل وعناصر من جماعة عبدالملك الحوثي. وجاءت الاشتباكات عقب مواجهات عنيفة بين الجانبين ومحاولة عناصر ميلشيا الحوثي مهاجمة مساكن المواطنين . وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان اشتباكات عنيفة دارت في هذه المناطق وخلفت قتلى وجرحى من الجانبين .





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