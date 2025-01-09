شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور فلسطيني يحفر خندقا في خيمته لحماية أطفاله من البرد والقصف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حفر الفلسطيني تيسير عبيد الذي نزح مع عائلته من شمال قطاع غزة المحاصر، خندقا في خيمته الواقعة بمخيم مؤقت في دير البلح، وذلك في محاولة لحماية أطفاله من البرد والضربات الإسرائيلية.

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