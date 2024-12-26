شكرا لقرائتكم خبر عن إب: اختفاء طفلة وسط حالة من الصدمة والقلق في أوساط السكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في محافظة إب، عن اختفاء طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، مساء الأربعاء، وسط حالة من الصدمة والقلق في أوساط السكان في المدينة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

وقالت المصادر، إن الطفلة، تدرس في حلقة لتعليم القرآن الكريم بمسجد الحريري، وأنها اختفت في ظروف غامضة وسط روايات متضاربة عن طريقة اختفائها.

وذكر مواطنون وشهود عيان عن رؤية امرأة تراقب الطفلة قبل أن تخرج من المسجد، حيث يزعم البعض أنها أُُخذت بالقوة إلى داخل سيارة، بينما تشير رواية أخرى إلى استخدام مادة لفقدانها الوعي.

وأوضحت المصادر، أنه فور تلقي البلاغ من والد الطفلة، تحركت الجهات المختصة بسرعة إلى موقع الحادثة؛ لمباشرة التحقيقات بجمع شهادات من شهود العيان ومراجعة تسجيلات الكاميرات في المنطقة. وأكدت المصادر أن الجهود ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة والوصول إلى المختطفين.

يذكر أن والدة الطفلة تعاني من صدمة كبيرة، ونوبة بكاء مستمرة بسبب الفاجعة، مناشدة الجميع لاتخاذ اجراءات صارمة ضد من يقف وراء هذا العمل الإجرامي الذي يشكل تهديدا لأمن المجتمع وسكينته.