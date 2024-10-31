شرطة "تعز" تعلن ضبط اثنين من المطلوبين أمنيًا في قضية مقتل جندي في المحافظة  

المنامة - ياسر ابراهيم -

قالت شرطة محافظة تعز، اليوم الخميس، إنها ضبطت أربعة من المطلوبين أمنيًا على ذمة قضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

جاء ذلك بيان نشره مركز الإعلام الأمني بشرطة محافظة تعز، على صفحته في "الفيس بوك".

وحسب البيان، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز اثنين من المطلوبين في قضية مقتل الجُندي "باسم آدم عبده سعيد" والتي حدثت في تاريخ 21 مارس 2024م.

وأوضح البيان، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة البحث الجنائي، وبتعزيز أطقم الحملة الأمنية من ضبط المطلوبين على ذمة القضية بعد أن فرَّا لمدة ثمانية أشهر من وقت حدوث الجريمة.

وأشار إلى أنه تم ضبط المطلوبين في القضية بعد عملية رصدٍ وتحرٍ دقيقة وبتحرك حملة أمنية بقيادة مساعد مدير البحث الجنائي المقدم ماجد الزنقل ونائب قائد الحملة الأمنية النقيب عزالدين الجعدي، وقد تم إيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى جهة الإختصاص.

وفي سياق متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز اثنين من المطلوبين أمنيًا بعدد من القضايا الجنائية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة مديرية جبل حبشي من ضبطهم بعد عملية رصد وتحرٍ دقيقة.

وأوضح مدير شرطة مديرية جبل حبشي المقدم "رامي رشيد" أن المضبوطين صادر بحقهم أوامر قبض قهرية ومن أصحاب السوابق، وقد تم رصدهم وضبطهم، وتم إيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهة الإختصاص.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان شرطة محافظة تعز ضبط أحد أبرز المطلوبين أمنيًا في المحافظة على ذمة قضايا جنائية.