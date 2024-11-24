شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاشنكوف الطائر.. علماء صينيون يطورون بندقية آلية متطورة للمسيّرات بارتداد شبه معدوم والان مع التفاصيل

طور فريق من العلماء الصينيين بقيادة البروفيسور ليو بنغجان من جامعة شمال الصين بندقية آلية مبتكرة مصممة خصيصاً للطائرات المسيّرة، في تطور نوعي بمجال تقنيات الحرب المسيّرة.

تتميز البندقية الجديدة باستخدامها ذخيرة عيار 7.62 ملم المستخدمة في بندقية كلاشينكوف، حيث تصل سرعة رصاصتها إلى 900 متر في الثانية، مع ميزة فريدة تتمثل في ارتداد خفيف للغاية يشبه النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

يتيح هذا التطور التقني للطائرات المسيّرة والروبوتات الصغيرة استخدام السلاح بسهولة وكفاءة، متجاوزاً القيود السابقة التي كانت تجبر المسيّرات الصغيرة على الاقتصار على إسقاط القنابل اليدوية والقذائف.

تمكن الفريق العلمي من تحقيق هذا الإنجاز من خلال تصميم فتحة في الجزء الخلفي من ماسورة البندقية لتصريف موجة الارتداد الناتجة عن انفجار البارود، كما طوروا رصاصة جديدة عالية القوة مزودة برقاقة حث كهرومغناطيسي للحفاظ على سرعتها عند الإطلاق.