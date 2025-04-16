شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 1000 طالب.. إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة دالاس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استجابت الشرطة الأمريكية يوم الثلاثاء لبلاغات بحدوث إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة دالاس الأمريكية، حيث شوهد الطلاب يغادرون حرم المدرسة.

وأفاد مسؤولو المدارس في المدينة في وقت لاحق، بأنه جرى تأمين حرم المدرسة.

ولم تقدم السلطات مزيدًا من التفاصيل حتى الآن بشأن الحادث، الذي دفع عدد كبير من رجال الشرطة وسيارات الطوارئ إلى الذهاب إلى حرم مدرسة ويلمر-هتشينز الثانوية جنوب دالاس.

وأعلنت منطقة دالاس المستقلة للتعليم لاحقًا أن الحرم الجامعي قد جرى تأمينه، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن ما حدث.

لقطات تليفزيونية جوية

وتضم المدرسة نحو 1000 طالب، وأظهرت لقطات تليفزيونية جوية التقطت فوق مدرسة ويلمر هاتشينز الثانوية العديد من سيارات الشرطة في المجمع بعد ظهر يوم الثلاثاء.



وبحلول منتصف النهار، أعلنت منطقة المدرسة أنه يمكن لأولياء الأمور الاجتماع بالطلاب في ملعب قريب، كما أفادت المنطقة بوجود مستشارين في الموقع.