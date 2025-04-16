الجيش الإسرائيلي: طائرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب مستوطنة محاذية لغزة نتيجة خلل تقني

اعلن الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته الحربية أسقطت قنبلة بالخطأ نتيجة لخلل تقني قرب مستوطنة نير إسحاق المحاذية لقطاع غزة، بينما كانت في طريقها لتنفيذ غارة على القطاع.

واوضح الجيش في بيان، “قبل وقت قصير، سقطت ذخيرة من طائرة مقاتلة خلال غارة على قطاع غزة في منطقة مفتوحة قرب نير إسحاق نتيجة خلل تقني”. ولفت الى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وجاري التحقيق في ملابساته.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن الطائرة الحربية الإسرائيلية كانت في طريقها لقصف أهداف في قطاع غزة، لكنها “أسقطت قنبلة عن طريق الخطأ في منطقة كيبوتس نير إسحاق نتيجة خلل تقني”. وأشارت إلى أن القنبلة انفجرت عند اصطدامها بالأرض في منطقة مفتوحة بالمستوطنة.

وذكر سكان في المستوطنة إنهم “لم يلاحظوا الحادث غير المعتاد، حيث اعتادوا على سماع الانفجارات بشكل متكرر بسبب نشاط الجيش في قطاع غزة”.

وبحسب السكان “سُمع صوت انفجار هذه المرة أيضا، لكنه لم يثر أي شكوك لديهم”، وفق المصدر ذاته.