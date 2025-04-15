أردوغان: تركيا ستبذل كل ما في وسعها لتسوية الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "تركيا ستبذل كل ما في وسعها لتسوية الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن".

واشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة٬ الى اننا "أكدنا في المنتدى الدبلوماسي الأخير في أنطاليا أننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد الماضي أن أبواب البلاد مفتوحة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا وافق جانبا النزاع.

كما أعرب الرئيس التركي في وقت سباق في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم، بما في ذلك استضافة مفاوضات السلام، لضمان سلام مشرف ودائم.