أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "تركيا ستبذل كل ما في وسعها لتسوية الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن".
واشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة٬ الى اننا "أكدنا في المنتدى الدبلوماسي الأخير في أنطاليا أننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد الماضي أن أبواب البلاد مفتوحة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا وافق جانبا النزاع.
كما أعرب الرئيس التركي في وقت سباق في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم، بما في ذلك استضافة مفاوضات السلام، لضمان سلام مشرف ودائم.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستبذل كل ما في وسعها لتسوية الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.